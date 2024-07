U narednih šest meseci očekuje se regulisanje javnog prevoza na području Leskovca

U narednih šest meseci, celokupan proces javnog prevoza na području Leskovca, trebalo bi da bude regulisan. Ovo je predviđeno ugovorom o dvadesetogodišnjoj koncesiji za obavljanje komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, odobrenoj grupi ponuđača koju čine Frenki komerc, Jugotrans doo Bobište i Transportno-uslužno preduzeće „Kanis doo“ Leskovac. On je na snagu stupio juče, nakon potpisivanja.

Da bi ovaj proces bio u potpunosti normalizovan, dat je rok od šest meseci, tokom kojih će, pre svega, biti izvršena ugradnja sistema praćenja u svim autobusima, a biće uspostavljena i kontrola polazaka. Prema ugovoru, obuhvat prevoza, iznosi skoro 1.730 kilometara, sa tendencijom povećanja na 2.200 kilometara, a i broj linija bi trebalo da bude uvećan.

Pridržavanje redova vožnje, koji je dostavljen Gradskoj upravi, jedna je od ključnih stavki ugovora. Takođe, menjanje cena bez saglasnosti Gradskog veća nije dozvoljeno.

Govoreći o povlašćenim kategorijama, koje imaju pravo na besplatan prevoz, Cvetanović navodi da su to osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama i njihovi pratioci, zatim zaposleni u srednjim i osnovnim školama, deca do srednjoškolskog uzrasta, penzioneri sa primanjima do 35 hiljada dinara, socijalno-ugrožene kategorije prema spisku nadležnih organa, trudnice, studenti sa prosekom preko 9, vukovci, roditelji sa troje ili više dece, deca bez roditelja i u hraniteljskim porodicama, ratni veterani, dobrovoljni davaoci krvi sa ostvarenih najmanje 50 davanja, deca mlađa od 18 godina, kojima je jedan od roditelja preminuo i druge kategorije po odluci grada.

Nakon skoro 30 godina, konačno će biti uspostavljeno istovremeno postojanje kako gradskog, tako i prigradskog saobraćaja, koji će biti dostupan svim kategorijama stanovništva, istaknuto je na konferenciji za medije. Kako je procenjeno, najmanje 40 hiljada ljudi biće obuhvaćeno besplatnim prevozom na teritoriji grada Leskovca.