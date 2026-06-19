U nedelju počinje leto za stanovnike severne Zemljine polulopte

Leto za stanovnike severne Zemljine polulopte počinje u nedelju, 21. juna u 10 časova i 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Na dan kada počinje leto, Sunce će izaći u 4 časa i 51 minut, a zaći u 20 časova i 27 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 časova i 36 minuta, a noć 8 časova i 24 minuta.

Tog dana Sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta, izlazi na severoistoku, na jugu dostiže najveću visinu iznad horizonta tokom godine, a zalazi na severozapadu.