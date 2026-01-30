U Novom Sadu uhapšen S.I. iz okoline Leskovca, osumnjičen za trgovinu drogom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su G. P. (2003) iz ovog grada i S. I. (1999) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP.

Pretresom stana u Novom Sadu, u kojem osumnjičeni neprijavljeno borave, policija je pronašla oko 60 grama amfetamina, manju količinu marihuane i vagu za precizno merenje.

Njima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.