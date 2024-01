U novootvorenom Udruženju “Naš svet” u Leskovcu, funkcioniše radionica za proizvodnju papira

Udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju „Naš svet“, koje funkcioniše u okviru mreže vodeće organizacije „Naša kuća“, zvanično je počelo sa radom u Leskovcu. U sklopu udruženja postoji radionica za proizvodnju papira, inače prva ovakvog tipa u Srbiji, koja će služiti za usavršavanje osoba sa poteškoćama u razvoju.

Kao glavni problem u društvu, ovom prilikom, istaknuta je nedovoljna vidljivost osoba sa invaliditetom, nakon završetka srednjeg obrazovanja, što je ujedno i ključni razlog, zbog kojeg je Danijela Gašić pokrenula inicijativu za osnivanjem ovog udruženja.

„Naša kuća“ sa sedištem u Beogradu, kao krovna organizacija leskovačkog udruženja „Naš svet“, osnovana je 2007. godine sa ciljem radnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom, koji se do današnjeg dana nije menjao. Zahvaljujući saradnji sa Japanom, započela je proizvodnju papira, koji se isključivo izrađuje od materijala, od kojeg se prave paklice za cigarete, s obzirom na to da je on veoma kvalitetan, ali i dugotrajan.

„Naš svet“, između ostalog, zalaže se i za razvoj socijalnog preduzetništva i nastoji da omogući teže zapošljivim kategorijama da pronađu priliku za posao. S tim u vezi, još jedna od ideja je da se u okviru Udruženja „Naš svet“ otvori i štamparija, u kojoj će biti angažovane osobe sa poteškoćama u razvoju.

Leskovačko udruženje uspostavilo je saradnju sa Uslužnim centrom, kao i sa pojedinim firmama, koje su u svojim prostorijama postavile kutije za odlaganje otpada, pre svega, praznih paklica za cigarete. A jedna takva kutija nalazi se i ispred udruženja, u ulici Svetozara Markovića broj 49.