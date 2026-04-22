U okolini Lebana uhapšen muškarac osumnjičen za ubistvo supruge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (1951) iz okoline Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštila je Policijska uprava Leskovac.

Sumnja se da je on, 21. aprila ove godine, u porodičnoj kući, više puta udario sedamdesetšestogodišnju suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu