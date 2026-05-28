U okviru projekta „Prestonica kulture Srbije 2026. godine“, podrška ustanovama kulture, udruženjima i organizacijama

Osamnaest ugovora uručeno je predstavnicima ustanova kulture, udruženja i organizacija, u okviru projekta „Prestonica kulture Srbije 2026. godine“, u Svečanoj sali Grada Leskovca.

Ugovore je uručio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

U ime dobitnika sredstava obratio se direktor Narodnog muzeja Leskovac Nebojša Dimitrijević.

Među dobitnicima su i ustanove Leskovački kulturni centar, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju, Narodna biblioteka „Radoje Domanović“, Dom kulture Roma, Muzička škola „Stanislav Binički“, Dom kulture Pečenjevce, Dom kulture Grdelica, kao i predstavnici organizacija koje doprinose razvoju kulture u gradu na Veternici.