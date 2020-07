U Osnovnoj školi „8. oktobar“ u Vlasotincu završeno 70% radova na rekonstrukciji

U jednoj od dve osnovne škole u Vlasotincu, „8.oktobar“, u toku su radovi na rekonstrukciji sva tri objekta školskog kompleksa. Do sada je urađeno 70% radova, a objektivnih kašnjenja bilo je u trajanju od mesec dana, što zbog vremenskih prilika u junu, što zbog aktuelne epidemiološke situacije.

„Ovo je druga gradska škola koja se rekonstruiše zahvaljujući Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Rokovi će biti produženi, a ja očekujem da se do 1. oktobra svi poslovi završe. Stvoriće se mnogo bolji uslovi za rad oko 800 učenika i njihovih nastavnika, a to je prioritet svih prioriteta jer, ponovio sam to više puta, ulaganje u znanje i obrazovanje nije trošak, to je investicija za budućnost – kaže predsednik opštine Zoran Todorović.

On dodaje da je u prethodnih nekoliko godina ulagano u skoro sve školske objekte na teritoriji opštine, bilo iz republičkih ili lokalnih prihoda i da će završetkom škole „8.oktobar“ praktično biti zaokružen ceo sistem osnovnog, odnosno srednjeg obrazovanja, odnosno da će svi učenici imati ili već imaju mnogo bolje uslove za rad.

U svojstvu nadzornog organa, diplomirani inženjer građevine Miroslav Ranđelović objašnjava da nisu svi radovi mogli da se sagledaju izradom projektne dokumentacije, što je normalno kad se radi rekonstrukcija, pa se javljaju neki nepredviđeni radovi.

„Radimo tri objekta paralelno i u njima se radi kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, elektro instalacija i grejanja, sistem za dojavu požara, postavlja se termo izolacija, menjaju bravarija i stolarija u cilju energetske sanacije, alii boljeg odvijanja nastave – kaže Ranđelović.

Radi se i parterno uređenje prostora sa osgovarajućim sportskim sadržajima, kao i rekonstrukcija đačke kuhinje. Ova škola nema fiskulturnu salu, a rešenje je objekat pored škole,tj. zgrada Društva za telesno vaspitanje Partizan.

„Uspeli smo, pre nekoliko meseci, da taj objekat uknjižimo kao javnu svojinu opštine Vlasotince, čime se stiču uslovi da uradimo projektnu dokumetaciju i izvršimo rekonstrukciju i tu će biti mesta za odžavanje nastave fizičkog vaspitanja. Očekujem da naredne godine taj projekat bude realizovan – dodaje predsednik vlasotinačke opštine Zoran Todorović.

Vrednost radova je 146 miliona dinara, a izvodi ih preduzeće Ekspertuniverzal iz Beograda, sa svojim podizvođačima.