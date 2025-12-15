U Pečenjevcu podeljeni ugovori o subvencijama za poljoprivredu

Poljoprivrednim proizvođačima sa područja Pečenjevca, Brestovca i okoline, danas su podeljeni ugovori o dodeli subvencija za unapređenje proizvodnje. Subvencije je dobilo 199 poljoprivrednika, a ukupna vrednost ugovora iznosi 10 miliona dinara. Ugovore je podelio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i kako je istakao ovom prilikom, novac je na račune građana uplaćen već danas.



Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na subvencije, istakli su ovom prilikom da je pomoć lokalne samoprave od velikog značaja, a da će oni ovu priliku iskoristiti da doprinesu razvoju poljoprivrede. Zahvalnost zje u njihovo ime izrazio poljoprivredni proizvođač Dragan Jovanović.

Prilikom podele ugovora, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović isktakao je da je poljoprivreda grana koja doprinosi razvoju grada na Veternici, podsetivši i na četiri leskovačka brenda, ajvar, ljutenicu, roštilj i spržu.

Takođe, Cvetanović je naveo da će lokalna samouprava težiti da obezbedi dobre uslove za unapređenje procesa proizvodnje i u budućnosti. Govoreći o ulaganjima u ovu oblast, Cvetanović je najavio izgradnju skladišno distributivnog centra za voće i povrće.

Gradonačelnik Cvetanović podsetio je da je u prethodnom periodu saniran most u Priboju kao i da su rekonstruisane 4 saobraćajnice u Brestovcu i Donjem Brijanju u dužini od 1000 metara. Takođe, u severnom delu grada izgrađena je vodovodna mreža dužine 42000 metara, vrednosti 265 miliona dinara.



Inače, kada su u pitanju subvencije iz oblasti poljoprivrede, ove godine na teritoriji grada Leskovca, pravo je ostvarilo ukupno 1368 poljoprivrednika, odnosno 228 više u odnosu na prošlu godinu. Za ove namene izdvojeno je 80 miliona dinara.



