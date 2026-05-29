U ponedeljak, 1. juna, obeležavamo slavu grada Leskovca – Sveta Trojica

U ponedeljak, 1. juna, obeležavamo slavu grada Leskovca – Svetu Trojicu.

„Obaveštavamo sugrađane da sveta arhijerejska liturgija koju će služiti Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški G. Arsenije sa sveštenstvom leskovačke crkve počinje u 8 sati u crkvi Sveta Trojica.

Nakon liturgije krenuće litija glavnom ulicom do gradskog parka, gde će se pored zapisa održati molitva, posle čega će uslediti povratak u crkvu.

Pozivamo građane i vernike da prisustvuju svetoj liturgiji i da se priključe litiji – molitvenoj povorci koja nosi poruku mira, ljubavi, radosti i blagostanja koja će se iz crkve proneti ulicama Leskovca“, navodi se u saopštenju Kabineta gradonačelnika.

Domaćin ovogodišnje slave biće sekretar Gradskog veća Bojan Đorđević.