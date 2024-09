U ponedeljak, 23. septembra, bez struje korisnici u više leskovačkih ulica

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac obaveštava građane da će u ponedeljak , 23. septembra, privremeno bez električne energije biti korisnici u više leskovačkih ulica. Razlog su radovi na rekonstrukciji mreže, koji se izvode radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

U periodu od 08:30 do 10:30 časova bez električne energije će biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Čačanska od br. 12 do br. 24, Pešterska br .2 i 14, Šabačka, Šesti septembar, Vlajkova od br. 158 do br. 276 i Zrenjaninska;

Takođe u ponedeljak od 10:30 do 12:30 časova, struju neće imati korisnici u ulicama: Čačanska, Jagodinska, Pešterska, Smederevska, Valjevska, Vršačka, Vlajkova od br. 201 do br. 205.