Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnicke distributivnog sistema da će zbog sistematske zamene brojila, u ponedeljak 15. maja bez električne energije, u vremenu od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati, biti stanovnici u sledećim ulicama: Voje Nikolajevića, Skopskoj, Topličkoj, Nikole Skobaljića od broja 115 do broja 137 (naparni brojevi) i od broja 130 do broja 140 (parni brojevi) , kao i u delovima ulica Porečka i Zeke Buljubaše.