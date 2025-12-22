U proteklih sedam dana iz saobraćaja isključeno 1.884 vozača zbog upravljanja pod dejstvom alkohola

U okviru ROADPOL akcije „Alkohol i droga“ policija je u proteklih sedam dana iz saobraćaja isključila 1.884 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, kao i više od 100 koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pokazuju podaci Uprave saobraćajne policije MUP-a. Podsetimo, ova akcija je realizovana u periodu od 15. do 21. decembra.

„Od ukupno 1.884vozača, 220 je imalo više od 1,21 promila alkohola u organizmu, dok je 70 vozača zatečeno u stanju teške alkoholisanosti, tačnije sa više od dva promila alkohola u organizmu. Kada je reč o psihoaktivnim supstancama, 125 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod njihovim dejstvom“ – kaže Dejan Stević, potpukovnik Uprave saobraćajne policije MUP-a.

U okviru ove akcije koja je prethodnih sedam dana realizovana širom Srbije, otkriveno je više od 20.000 raznih prekršaja.

Inače, Uprava saobraćajne policije još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, jer takvo ponašanje direktno ugrožava sopstveni život i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.