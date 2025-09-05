U ritmu dijalekta“, naziv festivala poezije koji je održan u holu LKC-a

U ritmu dijalekta“, naziv je festivala poezije koji je održan u holu Leskovačkog kulturnog centra. Učestvovalo je 14 učesnika iz cele Srbije, a prema odluci žirija glavna nagrada „Draganovo pero“ pripala je Zoranu M. Jovanoviću iz sela Kacabać kod Bojnika, za kazivanje najlepše pesme.

Učešće u festivalu uzeli su pesnici iz Užica, Babušnice, Petrovca na Mlavi, Lazarevca i drugih gradova naše zemlje. Glasovima publike nagrađen je i Srboljub Takić iz Vlasotinca, dok su specijalne nagrade dobili Perica Markov iz Zrenjanina i Slađan Ilić iz Knjaževca.

Festival je otvorila urednica književnog programa Leskovačkog kulturnog centra Ana Zloporubović.

– Nas bodri i hrabri interesovanje pesnika koje raste iz godine u godinu. Upravo ono nam daje motivaciju i snagu da budemo još bolji i da i dalje organizujemo ovakvu manifestaciju. Cilj svih nas jeste da sačuvamo srpski jezik i dijalekte, to dragoceno jezičko nasleđe, jer čuvanjem dijalekta mi čuvamo i naš srpski nacionalni identitet – istakla je Zloporubović.

Podrška resornog ministarstva ove godine je izostala iz objektivnih razloga, a festival je organizovan uz podršku lokalne samouprave.

Da je Grad Leskovac oslonac za sve ustanove kulture i da je za njihov rad 2025. godine izdvojeno 576 miliona dinara, naglasio je u svom obraćanju član Gradskog veća Aca Cvetković.

– Ideja da organizujete ovaj festival i na taj način promovišete različitost dijalekta, a opet sa istim ciljem – očuvanja našeg kulturnog identiteta je za svaku pohvalu. Čast mi je što u ime gradonačelnika Leskovca dr sci. med. Gorana Cvetanovića mogu da vas pozdravim na ovom vašem malom jubileju – kazao je Cvetković.

Inače, prateći deo muzičkog programa na festivalu bio je „Skobaljić hor“.