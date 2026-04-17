U saobraćajnoj nezgodi povređeno jedno lice, apel policije na poštovanje propisa

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno jedno lice. U saopštenju za javnost Policijske uprave podsećaju da predstoje dani vikenda, koji podrazumevaju veći intenzitet saobraćaja na vangradskim deonicama i povećanu konzumaciju alkoholnih pića.

„Od početka godine u kontroli saobraćaja, na putevima u Republici Srbiji, otkriveno je skoro 13.000 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, što je više nego prošle godine u istom periodu. Uprkos sankcijama, i dalje je učestala pojava da se nakon konzumiranja alkohola upravlja vozilom.

U toku je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, a svi resursi saobraćajne policije su maksimalno angažovani u cilju zaštite života na našim putevima i omogućavanja protočnosti saobraćaja.

Budite strpljivi u vožnji, poštujte ograničenja i izbegavajte rizične radnje vozilom, nepropisna preticanja i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Opredelite treznog vozača ili drugi način prevoza, tako da ne ugrožavate ni svoj, niti živote drugih učesnika u saobraćaju.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo Vam da budete bezbedni u saobraćaju!“