U Službi za transfuziju nedovoljne zalihe krvi, sutra akcija u Crvenom krstu

Zalihe krvi u Službi za transfuziju leskovačke Opšte bolnice su na minimimu, a razlog za to je smanjen broj dobrovoljnih davalaca tokom ovih letnjih meseci. S druge strane, povećan je broj takozvanih hladnih operacija od početka jula, što, takođe doprinosi lošoj snabdevenosti ovom dragocenom tečnošću.

Smanjene zalihe, aktuelni su problem i u Zavodu za transfuziju krvi u Nišu, koji je nadležan za obezbeđivanje ove dragocene tečnosti i Službe za transfuziju leskovačke Opšte bolnice.

Kako bi ovaj problem bio ublažen sutra, od 9 do 15 časova, biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u leskovačkom Crvenom krstu. Namera je da to bude praksa svakog četvrta do kraja avgusta.