U sredu 10. jula privremeno bez struje korisnici u 14 ulica u Leskovcu i 12 naseljenih mesta

Zbog izvođenja radova na redovnim godišnjim revizijama trafostanica i rekonstrukciji mreže, u sredu, 10. jula, doći će do privremenog isključenja električne energije na području velikog broja leskovačkih ulica i naseljenih mesta, obaveštavaju iz Ogranka Elektrodistribucije.

U periodu od 9 do 14 časova, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama u Leskovcu: 4. jul, Branka Krsmanovića od broja 1 do broja 41, Dvadeset drugi decembar broj 27, Ivana Gorana Kovačića od broja 10 do 42, Kosovskih junaka, Laze Lazarevića, Mačvanska brojevi 17 i 18, Matije Gupca broj 48, Mokranjčeva broj 28 i od broja 94 do 114, Petra Konjovića od broja 1 do broja 36, Prolomska od broja 2 do broja 8, Slogina od broja 31 do broja 49, Stanoja Glavaša broj 34 i Zadarska.

Takođe, sutra, u vremenu od 6 do 12 sati, bez struje će biti i korisnici u selu Predejane Srednjoj mahali. Zatim od 8 do 11 časova, bez električne energije će biti i korisnici na sledećim lokacijama: deo varoši Grdelica, Nova kolonija i pored TIG-a, selo Grdelica i Tupalovce.

Istog dana, u intervalu od 12 do 15 sati, doći će do privremenog isključenja struje na području naseljenih mesta: Kosančić, Gornje i Donje Brijanje, Međa, Obilić, Ćukovac, Granica i Zorovac.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin.