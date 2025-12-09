U toku prijave za novogodišnje paketiće, koje deci poklanja Grad Leskovac

Oko tri hiljade prijava podneto je do sada za novogodišnje paketiće, koje sada već tradicionalno dodeljuje Grad Leskovac. Paketići su namenjeni mališanima uzrasta do deset godina, koji imaju prebivalište na teritoriji grada na Veternici.

U kol centru koji je u sedištu lokalne samouprave otvoren za tu namenu, dežurni operateri se javljaju na telefone, beleže svaku prijavu, odgovaraju na pitanja roditelja i proveravaju verodostojnost podataka.

-Najviše poziva zabeleženo je prvog dana prijavljivanja, kada se za paketiće javilo oko 2000 roditelja. Otvoreno je sedam linija, telefoni konstantno zvone. Mi se radujemo što ćemo uskoro imati priliku da im sve te paketiće uručimo i obradujemo ih povodom novogodišnjih praznika- ističe gradski većnik Aca Cvetković.

Prijavljivanje se može obaviti do 18. decembra, u vremenu od 8 do 18 sati, svakog radnog dana na dežurni broj telefona 016/315 03 33.