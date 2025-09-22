U toku radovi na sanaciji depoa leskovačkog muzeja

Imajući u vidu starost objekata, neadekvatnu zaštitu temelja zgrade kao i činjenicu da je broj predmeta dupliran u odnosu na prethodni vremenski period, naročito u poslednjih 50 godina, Grad Leskovac i Narodni muzej krenuli su u prvu od tri faze rekonstrukcije muzejskih depoa. Ovu ustanovu kulture je sa saradnicima obišao Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

-U okviru prve faze, izvršiće se drenaža, hidroizolacija temelja muzeja, a radovi su vrednosti 12 miliona dinara. U drugoj fazi izvršiće se unutrašnje uređenje depoa, a treća obuhvata opremanje savremenim aparatima koji kontrolišu i mere temperaturu i vlagu u depoima- istakao je Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, na konferenciji za medije.

-Ovim projektom čuvamo bogatu istoriju – preko 30 000 predmeta iz arheologije, istorije, etnologije i umetnosti sačuvamo za buduće generacije. Zahvaljujem se Gradu na razumevanju – istakao je Nebojša Dimitrijević, direktor leskovačkog muzeja.