U toku radovi na uređenju dela obale reke „Vlasine“ (VIDEO)

U toku su radovi na uređenju dela obale reke „Vlasine“ u Vlasotincu, u okviru prve faze. Ovi poslovi koji, pored ostalog, podrazumevaju izgradnju armirano betonskih zidova, izazvali su negodovanje grupe meštana. Naime, oni su izrazili bojazan zbog, kako kažu, zaklanjanja pogleda na reku i menjanja dosadašnjeg ambijenta ovog dela varoši. O tome zbog čega su ovi radovi neophodni, razgovarali smo sa predstavnicima „Srbijavode“ d.o.o, preduzeća zaduženog za ove poslove.

Na osnovu tehničkog rešenja koje je pre šest godina urađeno od strane Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, predviđeni su radovi na uređenju obala reke Vlasine i pritoka, tačnije Puškine doline i Smrdanskog potoka. Radovi koji se trenutno izvode od dela brane do pijace, sprovode se sa ciljem da se uže gradsko jezgro zaštiti od potencijalnih poplava, kažu nadležni. Vrednost ovih poslova u okviru prve faze iznosi oko 79 miliona dinara.

Imajući u vidu da je deo meštana negodovao upravo zbog izgradnje pomenutog zida na delu obale sa leve strane, koji je viši u odnosu na ostale, iz preduzeća „Srbijavode“ pojašnjavaju zbog čega nije bilo moguće postaviti mobilni sistem za zaštitu od poplavnih talasa na toj lokaciji.

Kada je u pitanju izgradnja nižih zidova sa leve i desne strane, pogled ka reci sa pešačke staze biće u potpunosti omogućen nakon završetka radova, te meštani neće biti uskraćeni za dosadašnji vizuelni doživljaj i pristup obali.

Podsetimo, Vlasotince su kroz istoriju zadesile katastofalne poplave kada su pričinjene orgomne materijalne štete. Prva i najveća desila se 1988. godine, zatim 2007. 2008. i 2021. godine.