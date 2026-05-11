U toku rehabilitacija kolovoza na delu puta Donja Jajina – Šišince

U toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu opštinskog puta OP46 Donja Jajina – Šišince, u dužini od oko 300 metara, saopštio je Kabinet gradonačelnika. Vrednost radova iznosi oko 3,4 miliona dinara.

Radovi obuhvataju čišćenje bankina, mašinsko krpljenje deformacija na kolovozu primenom asfaltne mase tipa BNS22, kao i ugradnju završnog sloja asfalta tipa AB11. Planirano je i uređenje bankina ugradnjom drobljenog kamenog agregata.

Cilj ovih radova je povećanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom opštinskom putu.

Radovi se izvode u okviru Ugovora o izvođenju radova na rehabilitaciji dela opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji grada Leskovca, čija je ukupna vrednost 19,2 miliona dinara.

Izvođač radova je „5D“ DOO iz Vranja, dok je investitor Grad Leskovac.

U okviru ovog ugovora već su uređeni deo kolovoza kod dečjeg vrtića u Ulici Vuka Karadžića u Vučju, rehabilitovan deo opštinskog puta ka Bukovoj glavi, kao i deonica kod Gornje Jajine.