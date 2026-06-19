U toku sednica Skupštine grada Leskovca

Nacrt odluke o završnom računu budžeta grada Leskovca za 2025. godinu usvojen je, pored ostalog, na sednici skupštine Grada. Usvojen je i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu.

Dnevni red je usvojen nakon raspave u kojoj su odbornici iz redova opozicije imali nekoliko predloga za dopunu, koji većinom glasova nisu usvojeni. Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, ukupni prihodi i primanja u 2025. iznose 6 milijardi 488 miliona 635 hiljada 773 dinara, što predstavlja ostvarenje od 89,6 odsto od predviđenog budžeta. Sa druge strane, ukupni rashodi i izdaci dostižu sumu od oko 6 milijardi 280 miliona 228 hiljada, što je ostvarenje od 86,7 procenata.

Cilj vlasti je da ostvarenje bude više od 90 posto, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, podsećajući da je priliv od poreza na zarade porastao, jer je privredna aktivnost veća, a to dokazuje da Grad spada u finansijski stabilne u Srbiji. Podsetio je i na transferna sredstva u 2025. godini od 1,2 milijarde dinara, što takođe pokazuje i da je Leskovac grad koji ume da realizuje projekte.

Budžet je bio razvojni, a samo za socijalna davanja usmereno je preko 509 miliona dinara, rekao je gradonačelnik Cvetanović. Takođe, naglasio je i da su velika ulaganja za komunalnu delatnost, za mlade, sport.

Na primedbe iz redova opozicije da je državna revizorska institucija reagovala, gradonačelnik Cvetanović je rekao da je DRI predato 10 hiljada strana, dok je šef, Odeljenja za finansije, Marija Milosavljević, nagasila da se nedostaci uklanjaju.

Odbornici su potom, raspravljali o rebalansu budžeta za ovu godinu, odnosno izmenama I dopunama budžeta za 2026. godinu. Ova odluka, prema rečima šefa Odeljenja za finasije, Marije Milosavljević, predstavlja usklađivanje sa relanim potrebama I mogućnostima, finansijski održiv I u skladu sa potrebama građana.

Zamenica gradonačelnika Lidija Dimitrijević, naglasila je da su ove godine izdvajanja za oblast socijalne zaštite povećana na 605 miliona dinara.

Nakon duge rasprave, usledili su i neki od odgovora, odbornicima.

U prvom delu rada sednice skupštine grada, usvojen je i predlog izmene I dopune broj 2 Plana nabavki za 20026. godinu.

Uskoro opširnije.