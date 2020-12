U Trsteniku otvorena izložba „Vekovnici“

U Likovnom salonu Doma kulture Trstenik 24. decembra otvorena je izložba posvećena strip serijalu „Vekovnici“, koja će biti postavljena do 15. januara sledeće godine.

Povod za gostovanje ove izložbe je objavljivanje integrala „Vekovnika“ „Život i smrt“ koji je izdat uz pomoć Grada Leskovca, a pre Srbije objavljen je i u Hrvatskoj, Rumuniji, Severnoj Makedoniji i Grčkoj.

Izložba je nastala u sklopu projekta Art out Pavle u saradnji Doma kulture Trstenik, Narodnog univerziteta Trstenik i Osnovne škole „Ljubivoje Bajić“, a uz finansijsku odršku Opštine Trstenik. Ideja projekta je traganje za vizuelnim identitetom srpskih milotoških stvorenja, između ostalog i vampira, o kojima u ovom kraju postoje brojna predanja i legende, što se savršeno poklopilo sa serijalom „Vekovnici“ koji se bavi domaćom istorijom, baštinom i mitlogijom.

„Zadovoljstvo mi je što sam sa učenicima škole „Ljubivoje Bajić“ bio u mogućnosti da uradim radionicu koja će im omogućiti da urade svoj prvi strip, jer je to na neki način širenje onoga što mi u Leskovačkoj školi stripa „Nikola Mitrović Kokan“ radimo svake godine kroz javni čas stripa na otvorenom gde pomažemo učenicima više leskovačkih osnovnih škola da načine prve korake u devetoj umetnosti. Još veću čast mi čini to što je Trstenik odabrao strip, i to upravo „Vekovnike“, da njima zatvori izlagačku sezonu 2020. i otvori izlagačku sezonu 2021. godine – istakao je Marko Stojanović, autor „Vekovnika“.

Na serijalu je do sada sarađivalo preko 200 strip crtača i ilustratora iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Grčke, Turske, Španije, Slovačke, Nemačke, Rusije i Brazila, a više imao je i grupnih izložbi koje su postavljene u Beogradu, Valjevu, Zaječaru, Vranju, Somboru, Leskovcu, Nišu, Varvarinu, Laktašima (Bosna i Hercegovina), Herceg Novom (Crna Gora), Sofji (Bugarska) i Slivenu (Bugarska). „Vekovnici“ su 2016. godine imali svoju izložbu u Državnoj biblioteci za mlade u Moskvi, u sklopu strip festivala KoMisija, na taj način postavši prvi strip serijal sa prostora bivše SFRJ koji je imao izložbu na prostoru Rusije.