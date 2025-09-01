U Vlasotincu 219 prvaka, 16 više u odnosu na prošlu godinu

U devet osnovnih i dve srednje škole u vlasotinačkoj opštini nova školska godina počela je regularno, a u prvi razred krenulo je 219 učenika, što je za 16 „prvaka“ više u odnosu na prošlu godinu. Za njih je lokalna samouprava i ove godine obezbedila jednokratnu novčanu podršku u iznosu od po 15.000 dinara.

Predsednik opštine Bratislav Petrović i član Opštinskog veća Ivana Rajković, zadužena za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, posetili su dve škole na selu – OŠ „Božidar Miljković“ u Gornjem Prisjanu i OŠ „25.maj“ u Donjoj Lopušnji.

-Draga deco, želim vam srećan početak nove školske godine i da u njoj postignete što bolji uspeh. Kad kažem uspeh, ne mislim samo na ocene nego na vaš kompletan rast i razvoj. Znanje vam je potrebno u životu, ali je najvažnije da budete dobri i pošteni ljudi, da poštujete roditelje i nastavnike i da gajite zdrave ambicije u životu – rekao je Petrović.

Direktori škola u Gornjem Prisjanu i Donjoj Lopušnji, Sunčica Jović i Ivana Stamenković, kažu da su spremno dočekali početak nove školske godine.