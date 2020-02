U Vlasotincu Gruner uskoro počinje izgradnju novog pogona

Kompanija Gruner podići će uskoro novi pogon u Vlasotincu u kome će biti mesta za 200 radnika, rekao je predsednik vlasotinačke opštine Zoran Todorović, obrazlažući odluku o odnošenju rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Vlasotince koje je, bez naknade, dodeljeno ovoj kompaniji.

On je, na sinoćnjoj sednici Skupštine opštine, dodao da su završene sve složene procedure koje je ovaj postupak zahtevao i da je 13.februara stigla i saglasnost Vlade Srbije.

Nakon izlaganja načelnika Opštinske uprave Marijana Stankovića, za reč se javio predsednik Todorović.

„S obzirom na to da je rad Opštinske uprave usko povezan sa radom predsednika opštine, mislim da je trenutak da podnesem izveštaj o onome što je urađeno u vlasotinačkoj opštini – rekao je Todorović i u 25-minutnom govoru izneo podatke.

„U poslednje četiri godine u obrazovanje je uloženo 515 miliona dinara, u zaštitu Vlasotinca od poplava 300 miliona, u putnu infrastrukturu 315, u vodovod i kanalizaciju 180, a u uređenje industrijske zone 25 miliona dinara. Naš Dom zdravlja ne duguje ni jedan dinar, a angažovali smo i dodatne radnike, koje plaća opština. Status DTV Partizan je konačno rešen, on je uknjižen na opštinu, a uskoro će se raditi i projekat za njegovu rekonstrukciju. Podržali smo dualno obrazovanje, a u Tehničkoj školi radiće se radionice sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u iznosu od 152 miliona dinara – javna nabavka raspisana je danas. Biće to trening centar za jugoistočnu Srbiju. Vodili smo računa o bezbednosti u saobraćaju – postavljeno je 750 saobraćajnih znakova i održava se horizontalna signalizacija. Takođe, rekonstruisana je javna rasveta i napravljen novi most u Konopnici. Dobili smo novi put do Svođa, a pred kraj ove godine treba da počne izgradnja novog mosta na Južnoj Moravi – nabrojao je predsednik vlasotinačke opštine.

On je naglasio da je ogromnih problema bilo u funkcionisanju JKP Vodovod, da je tom preduzeću dato 78 miliona, a da je dug za struju još 55 miliona i da je napravljen reprogram na 30 mesečnih rata. Dodao je i da smatra da je bilo i nekih pogrešnih odluka, poput one da se 10 miliona predviđenih za projektne dokumentacije potroši na drugu stranu. Na kraju je zahvalio svima na saradnji i poželeo puno uspeha narednom rukovodstvu.

Na naknadno novinarsko pitanje „da li to znači da neće biti kandidat SNS-a za predsednika opštine na predstojećim lokalnim izborima“, Todorović je odgovorio:

„Smatram da mogu da obavljam taj posao, što govore i rezultati, ali o tome će ipak odlučiti stranka.