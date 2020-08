Zbog potreba snimanja filma “Bilo jednom u Srbiji“, čiji će se jedan deo snimati u Vlasotincu, doći će do privremene obustave saobraćaja u delu ulice Dimitrija Stojanovića, kod zgrade nekadašnjeg internata.

Obustave saobraćaja biće u periodu od 6 do 18 sati i to 5.8.9. i 10.septembra, a 14.septembra snimanje će početi u 19 sati i trajaće narednog dana do 7 ujutru.

U vreme snimanja, saobraćaj će se odvijati kroz Prvomajsku i ulicu Vuka Karadžića, obaveštavaju iz opštine Vlasotince.