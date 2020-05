U Vlasotincu još četiri obolela lica, paketi pomoći biće deljeni naredne sedmice

Od 33 pacijenta testirana u Domu zdravlja Vlasotince četiri su pozitivna na korona virus, pokazuju poslednji rezultati pristigli u opštinski Štab za vanredne situacije. To znači da je ukupan broj registrovanih zaraženih 84, od kojih su 32 izlečena. Očekuju se rezultati za radnike preduzeća Maša impeks, koje je testirao Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Na sednici je saopštena informacija da je policija vršila kontrolu poštovanja samoizolacije i da nije naišla na one koji su meru kršili. Kontrole će, kažu nadležni, biti nastavljene i narednih dana.

Paketi sa osnovnim životnim namirnicama biće deljeni sledeće nedelje, a dobiće ih 3955 penzionera sa teritorjiej opštine Vlasotince čija primanja ne prelaze 20 000 dinara, 900 socijalno ugroženih porodica i 50 porodica sa nedovoljno razvijenom decom. Podela paketa vršiće se na osnovu spiska o broju penzionera iz PIO fonda i nema potrebe da se bilo ko javlja telefonom štabu radi upisivanja. Ostaje apel građanima da poštuju mere socijalnog distanciranja i nose zaštitnu opremu.

Do 7. maja obaviće se dezinfekcija vrtića kako bi oni mogli da počnu sa radom 11, a trgovine i apoteke mogu da rade u subotu i nedelju od 7 do 17 sati, s obzirom na to da policijski čas počinje u 18 sati.

Štab je u proširenom sastavu doneo odluku o održavanju sednica Opštinskog veća i sednice skupštine, u vezi sa zahtevom koji su štabu uputila javno-komunalna preduzeća Vodovod i Komunalac, a za čije odobrenje je potrebna odluka skupštine.