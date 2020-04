U Vlasotincu još jedan pozitivan od četiri testirana pacijenta

Od četiri pacijenta testirana u Domu zdravlja Vlasotince, jedan je pozitivan, pokazuju danas pristigli podaci, a saopštava opštinski Štab za vanredne situacije. Ukupan broj obolelih sada je 36.

Tokom uskršnjeg vikenda broj pacijenata sa respiratornim infekcijama koji su se javljali u Covid ambulantu bio je prepolovljen i kretao se u proseku između 30 i 35 osoba.

Radnici Instituta za javno zdravlje Niš dezinfikovali su danas Dom zdravlja u Vlasotincu, a ekipe „Vodovoda“ zgradu Policijske stanice i ulaze u stambenim zgradama.

Zelena pijaca u Vlasotincu počinje da radi od petka 24. aprila od 7 do 15 sati, uz primenu preporučenih mera u vidu maski, rukavica i fizičke distance. Te mere važe i za kupce i za prodavce, kažu u JKP „Komunalac“.

Takođe, ovo preduzeće će od sutra, 22.aprila, otvoriti i šaltere za naplatu u Vinogradarskoj od 8 do 12 i u Nemanjinoj ulici od 7 do 15 sati. Šalteri će raditi uz poštovanje preporučenih mera o broju prisutnih lica u zatvorenom prostoru.

Cisterne „Vodovoda“ sa dezinfekcionim sredstvom natrijum-hiphlorit, obići će sutra od 9 časova seoske mesne zajednice po sledećem rasporedu: jedna cisterna biće u Orašju, Kukavici, Ladovici, Prilepcu i Gložanu, a druga u Stajkovcu, Konopnici, Batulovcu, Šišavi, Donjoj Lomnici, Boljaru i Kruševici.

Maloprodajni objekti, servisne i uslužne radnje čiji je početak rada odobren odlukom Vlade od danas, moći će da rade u intervalu od 7 do 17 sati, s obzirom na to da policijski čas od danas počinje u 18 časova. Utorkom, petkom i nedeljom stariji od 65 godina moći će u polusatnu šetnju u intervalu od 18 do 1 sat.