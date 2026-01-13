U Vlasotincu obustavljen prijem zahteva za sufinansiranje mera energetske sanacije

Komisija za odlučivanje po prijavama na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije kuća i stanova za 2025.godinu obustavila je prijem novih zahteva 12.januara ove godine, u skladu sa pravilima konkursa.



Na osnovu preliminarnog spiska prijavljenih kandidata, komisija je ustanovila da su za sada, načelno, utrošena planirana sredstva.

S obzirom na to da sledi obilazak objekata, nakon čega će komisija utvrditi konačnu listu dobitnika sredstava, postoji mogućnost da neki od prijavljenih objekata ne ispunjavaju uslove konkursa ili da neko od kandidata odustane od realizacije projekta.



U tom slučaju, stvoriće se uslovi da se konkurs nastavi, a javnost će o tome biti blagovremeno obaveštena.