U Vlasotincu ostaje na snazi vanredna situacija

Štab za vanredne situacije opštine Vlasotince, na sinoćnjoj sednici, odlučio je da vanredna situacija ostaje na snazi do sticanja uslova za njeno ukidanje.

U skladu sa ovom odlukom od 4. do 15. decembra ostaju na snazi sledeće mere: prodavnice prehrambene robe, piljare i menjačnice mogu da rade svakog dana, uključujući i vikend, do 21 sat, apoteke, benzinske pumpe i dostava hrane mogu da rade neograničeno, sedan dana u nedelji, ugostiteljske i trgovinske firme, restorani, kafići i barovi, klubovi, tržni centri, igraonice, kladionice, prodavnice i svi drugi prodajni objekti, kozmetički, frizerski i saloni lepote, fitnes centri, teretane i vežbaonice, kao i sve aktivnosti u SRC Vlasina Vlasotince, mogu da rade radnim danima do 17 sati, a vikendom ne mogu uopšte da rade (od petka u 17 sati do ponedeljka u 05 ujutro);

Štab je ostao pri ranijem nalogu da inspekcijske službe, u saradnji sa Policijskom stanicom Vlasotince, vrše strogu kontrolu sprovođenja propisanih mera. „Vodovodu“ je naloženo da nastavi sa pojačanom dezinfekcijom javnih površina, posebno platoa ispred Doma zdravlja, banaka i pošte, kao i zajedničkog prostora u stambenim zgradama. Rad zelene, mlečne i stočne pijace i danas je obustavljen.

Štab još jednom apeluje na sve građane da poštuju propisane mere epidemološke zaštite kao što su: nošenje zaštitnih maski, držanje propisane fizičke distance i sprovođenje dezinfekcije radnog i životnog prostora.