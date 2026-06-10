U Vlasotincu podržana 173 domaćinstva koja su se prijavila na javni poziv za energetsku sanaciju

Opština Vlasotince uspešno je privela kraju još jedan javni poziv za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova. Ukupno 173 domaćinstva, koja su ostvarila pravo na ove subvencije, potpisala su rešenja u lokalnom Kulturnom centru. Za ove namene građani, Ministarstvo rudarstva i energetike i opština uložili su više od 120 miliona dinara.

Od 173 domaćinstva, 38 pripadaju socijalno ranjivim kategorijama i njih je država sufinansirala sa 90% iznosa, odnosno nešto više od 14 miliona, a građani su platili ukupno 6 miliona dinara. Kod ovih korisnika, najveće interesovanje bilo je za zamenu stolarije, postavljanje fasade i sanaciju krova.

–Kod ostalih građana od 135 korisnika vas 50 je dobilo sredstva za zamenu stolarije, 35 za solarne panele, 20 korisnika za fasadu, po 25 korisnika za kotao i zamenu instalacija, 16 za toplotne pumpe, 13 za izolaciju krova i 1 korisnik za solarni kolektor – istakao je Miloš Mitrović, član Opštinskog veća.

Od 2021. do 2026. godine u junu, opština Vlasotince realizovala je četiri javna poziva namenjena građanima i izvođačima radova. Za ovih pet godina, dodeljeno je 557 ugovora vlasnicima domaćinstava, a građani, opština i država, uložili su više od 260 miliona dinara, podsetio je Bratislav Petrović, predsednik ove lokalne samouprave.

–Ovo je jedan od najvažnijih programa koje opština Vlasotince realizuje u svom radu i to čini saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i naravno u saradnji sa vama, građanima. Iako je u početku bilo sumnji da će ovaj vid subvencija zaživeti, mislim da je danas jasno da je reč o zaista uspešnom projektu i podršci koja je značajna za svaku porodicu – kazao je predsednik Petrović.

–Osnovni kriterijum za učešće na ovom konkursu je da objekti korisnika budu upisani u katastar – rekao je Marinko Đorđević, predsednik komisije.

Sve ove poslove vršiće 31 izvođač radova. Inače, program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, na nivou države, traje do 2027. godine.