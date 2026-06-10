DRUŠTVO VESTI VLASOTINCE

U Vlasotincu podržana 173 domaćinstva koja su se prijavila na javni poziv za energetsku sanaciju

10 јун, 2026
TVL

Opština Vlasotince uspešno je privela kraju još jedan javni poziv za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova. Ukupno 173 domaćinstva, koja su ostvarila pravo na ove subvencije, potpisala su rešenja u lokalnom Kulturnom centru. Za ove namene građani, Ministarstvo rudarstva i energetike i opština uložili su više od 120 miliona dinara.

Od 173 domaćinstva, 38 pripadaju socijalno ranjivim kategorijama i njih je država sufinansirala sa 90% iznosa, odnosno nešto više od 14 miliona, a građani su platili ukupno 6 miliona dinara. Kod ovih korisnika, najveće interesovanje bilo je za zamenu stolarije, postavljanje fasade i sanaciju krova.

Kod ostalih građana od 135 korisnika vas 50 je dobilo sredstva za zamenu stolarije, 35 za solarne panele, 20 korisnika za fasadu, po 25 korisnika za kotao i zamenu instalacija, 16 za toplotne pumpe, 13 za izolaciju krova i 1 korisnik za solarni kolektor – istakao je Miloš Mitrović, član Opštinskog veća.

Od 2021. do 2026. godine u junu, opština Vlasotince realizovala je četiri javna poziva namenjena građanima i izvođačima radova. Za ovih pet godina, dodeljeno je 557 ugovora vlasnicima domaćinstava, a građani, opština i država, uložili su više od 260 miliona dinara, podsetio je Bratislav Petrović, predsednik ove lokalne samouprave.

Ovo je jedan od najvažnijih programa koje opština Vlasotince realizuje u svom radu i to čini saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i naravno u saradnji sa vama, građanima. Iako je u početku bilo sumnji da će ovaj vid subvencija zaživeti, mislim da je danas jasno da je reč o zaista uspešnom projektu i podršci koja je značajna za svaku porodicu – kazao je predsednik Petrović.

Osnovni kriterijum za učešće na ovom konkursu je da objekti korisnika budu upisani u katastar – rekao je Marinko Đorđević, predsednik komisije. 

Sve ove poslove vršiće 31 izvođač radova. Inače, program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, na nivou države, traje do 2027. godine. 

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