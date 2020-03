U Vlasotincu u toku dezinfekcija javnih prduzeća i ustanova, kao i Doma zdravlja

Osim redovne dezinfekcije, danas je u Domu zdravlja u Vlasotincu obavljena i vanredna, a juče je ovaj proces završen u zgradi opštine, konstatovano je na sednici opštinskog Štaba za vanredne situacije. Dezinfekciona sredstva raspoređena su i drugim javnim preduzećima i ustanovama, a proces obavlja osoblje Predškolske ustanove „Milka Dimanić“ koje poseduje potrebni aparat, tzv. foger, navedeno je u saopštenju za javnost Štaba za vanreden situacije.

Na sednici Štaba formiran je tim koji će u kontaktu sa privatnim firmama proveravati kako stoje stvari po pitanju nabavke sredstava i dezinfekcije prostora, plana organizacije rada i slično. Tim povodom, predsednik opštine Zoran Todorović, sa dvojicom većnika, obišao je kompaniju Gruner i konstatovao da su mere koje se primenjuju apsolutno u skladu sa svim preporukama za zaštitu od širenja virusa.

Nakon jučerašnje najave predsednika republike Aleksandra Vučića da će tekstilna fabrika Fiorentino u Vlasotincu početi da šije zaštitne maske, predstavnik preduzeća Andrea Nutrikato kaže da očekuje dodatne instrukcije iz Vlade.

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja , svaki poljoprivredni proizvođač je dužan je da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mejl agromere@registar-uzb.rs odnosno na odgovarajući broj telefona, a za Jablanički okrug to je 0648818486 . Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 05 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 sati.

“Vodovod” i “Komunalac” u Vlasotincu nastavljaju čišćenje i pranje ulica u tri smene – od 8 do 12, od 14 do 18 i od 20 do 24 sata, navedeno je u saopštenju za javnost Štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince.