U Vlasotincu uskoro praćenje zagađenosti vazduha u realnom vremenu









Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija odobrilo je opštini Vlasotince projekat Smart siti tehnologije, koji podrazumeva: praćenje zagađenja vazduha u realnom vremenu, video nadzor divljih deponija, postavljanja senzora za požare u podzemnim kontejnerima i merenje nivoa reka i ranog upozoravanja na poplave.







Svi ovi podaci biće objedinjeni u monitoring centru Smart siti platforme. Tu će biti umrežene i kamere ranije postavljene na više lokacija, uključujući i igrališta, a biće dodate i nove. Tako integrisani podaci doprineće bezbednijem funkcionisanju zajednice.



“Cilj nam je da primenom savremenih digitalnih rešenja

unapredimo kvalitet života građana, prateći najvažnije parametre

okruženja” rekao je zamenik predsednika opštine Vlasotince Vladimir

Kocić, prilikom potpisivanja ugovora.



Inače, Vlasotince je jedna od svega tri lokalne samouprave, pored Bačke Topole i Bora, koja je dobila sredstva usmerena na unapređenje inovacionih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava. Vrednost projekta je 13.941.483,40, od čega po 50 posto iznosa sufinansiraju resorno ministarstvo i opština Vlasotince. Projekat treba da se realizuje do kraja godine.