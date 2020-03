U Vlasotincu zabrana rada pijaca, ugostiteljski objekti rade do 18h, pekare do 22h

Radno vreme ugostiteljskih objekata u Vlasotincu ograničava se na period od 8 do 18 časova, pekare mogu raditi najduže do 22, trgovinske radnje, marketi i supermarketi do 20 sati. Ovo su samo neke od odluka koje je jutros doneo Štab za vanredne situacije opštine Vlasotince, a koje se tiču postupanja u uslovima vanrednog stanja.

Za vreme trajanja vanrednog stanja zabranjuje se rad zelene, robne i stočne pijace.

Sve aktivnosti sportskih organizacija i društava, kao i aktivnosti Sportsko-rekreacinog centra Vlasina obustavljene su do daljnjeg.

U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena dozvoljeno je prisustvo najviše do 50 ljudi, a u manjim objektima proporcionalno prema korisnoj površini u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije.

Striktno sprovođenje ovih naredbi kontrolisaće nadležne inspekcijske službe i organi Policijske stanice.

Zbog pooštravanja mera na suzbijanju širenja epidemije korona virusa, od danas se obustavlja rad šaltera Uslužno-informacionog centra, a na ulazu u zgradu opštine organizovaće se dežurstvo od 7 do 15 časova, uz zabranu ulaza nezaposlenim i nepozvanim licima, a pre svega starijima od 65 godina.

Od danas prekida sa radom i Udruženje penzionera u Vlasotincu do stavljanja van snage Odluke o uvođenju vanrednog stanja.

Radi pružanja neophodne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva Centar za socijalni rad, Crveni krst i Centar za edukaciju „Osmeh“, od ljudstva iz svog sastava i volontera, formiraće Centar za pomoć najstarijim sugrađanima za kupovinu i donošenje osnovnih životnih namirnica, lekova, organizovanje lekarske pomoći i sl.

Za rad na teritorijijama mesnih zajednica van varoši, Centar će ostvariti saradnju sa predsednicima saveta mesnih zajednica i ujedno poverenicima za civilnu zaštitu u mesnim zajednicama.

U cilju komunikacije i ostvarivanja kontakata sa ugroženim kategorijama stanovništva na nivou lokalne samouprave formira se Kol centar sa sedištem u Situacionom centru opštine Vlasotince, sa brojem tel., 016/875-213 i 063/1707-207.

Direktori javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač opština Vlasotince, za vreme trajanja vanrednog stanja, treba da organizuju minimum procesa rada i proizvodnje u skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja i Uredbe Vlade Republike Srbije o sprovođenju mera za vreme vanrednog stanja. Direktorima je naloženo i da za radnike strije od 60 godina i one koji imaju neku hroničnu bolest razmotre mogućnost rada od kuće.