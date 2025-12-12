Učenice i profesorka vlasotinačke Gimnazije predstavile projekat „Voices4Impact“ u Tokiu

Kruna Ilić i Nataša Milenković, učenice Gimnazije „Stevan Jakovljević“ u Vlasotincu sa profesorkom Biljanom Pipović, predstavile su projekat pod nazivom „Voices4Impact“ na globalnom „Be the change“ događaju, koji je održan u Tokiju. Ovaj projekat realizovan u okviru izbornog predmeta Jezik, mediji i kultura, prethodno je proglašen najboljim u Srbiji.

Foto: IG/Gimnazija_Vlasotince1962

Žiri je ocenio da je projekat urađen izuzetno profesionalno, sa jasno postavljenim ciljevima, dosledno sprovedenom metodologijom i snažnom društvenom porukom. Posebno su istaknuti samostalnost i kreativnost učenika, kao i aktuelnost teme koja je bliska njihovom uzrastu.

FESTIVAL U TOKIU I „VOICES4IMPACT“ PROJEKAT

Festival u Tokiu je okupio brojne timove koji su se predstavili sa svojim projektima.

Tema projekta sa kojom su se predstavnice Vlasotinca i Gimnazije „Stevan Jakovljević istakle, bila je govor mržnje na društvenim mrežama – problem sa kojim se mladi svakodnevno susreću.

„Projekat se zvao„Voices4Impact“ i radili smo ga u okviru predmeta Jezik, mediji i kultura, koji je inače zamišljen da se radi kao projektna nastava. Koristili smo metodologiju koja se zove „Dizajn za promene“ koja je deo jednog globalnog projekta ili programa, koji obuhvata 70 zemalja sveta i 120 hiljada profesora je prošlo tu obuku i metodologiju na časovima“ – pojašnjava Biljana Pipović, profesor engleskog jezika i predmeta jezik, mediji i kultura.

Zahvaljujući nizu radionica koje su prethodno organizovane sa mališanima iz Predškolske ustanove ,,Milka Dimnanić“, zatim učenicima nižih razreda Osnovne škole „Siniša Janić“, kao i roditeljima koji su se priključili putem društvenih mreža, vlasotinački gimnazijalci su pokazali koliko vršnjačka edukacija može biti moćan alat u razvijanju tolerancije i empatije.

„Mi smo bili oduševljeni koliko su deca upoznata sa ovom temom. Korisnici društvenih mreža su apsolutni svi“ – kaže za portal Televizije Leskovac Nataša Milenković, učenica drugog razreda Gimnazije „Stevan Jakovljević“ u Vlasotincu.

Zahvaljujući ovoj metodologiji, učenici su samostalno prošli kroz sve faze procesa, od prepoznavanja problema, preko kreiranja ideja i realizacije aktivnosti, do predstavljanja rezultata zajednici.

Na ovom projektu je radilo ukupno 16 učenika sada već drugog razreda ove Gimnazije. Međutim, organizacija finansira samo putovanje 2 učenika pa su glasanjem svojih vršnjaka svoj tim u Tokiu predstavile upravo ove dve mlade Vlasotinčanke.

„Mi smo jako zadovoljni kako smo uradili projekat, sami smo smislili i birali temu. Smatram da smo izabrali veoma kvalitetnu temu, sa kojom može bilo ko da se poveže. Celo odeljenje je radilo na ovom projektu, sami smo birali globalni problem i odlučili smo se za „Govor mržnje na društvenim mrežama“, kažeKruna Ilić, učenica drugog razreda Gimnazije „Stevan Jakovljević“ u Vlasotincu.

DVA NOVA PROJEKTA

Inače, u toku su i dva projekta u okviru Erasmus + platforme koji podrazumevaju rad učenika u međunarodnom okruženju na platformi koja je predviđena baš za saradnju u virtuelnom svetu. Ove godine jedna grupa radi sa partnerima iz Nemačke, a druga sa partnerima iz Portugalije.

Ovaj sadržaj deo je projekta koji je sufinansirala opština Vlasotince. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.