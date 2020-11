Učenici od 1. do 4. i predškolci u Vlasotincu prelaze na onlajn program

Na predlog Štaba za vanredne situacije u Vlasotincu, Školska uprava Leskovac odobrila je rad od kuće za učenike nižih razreda osnovnih škola i polaznike Predškolske ustanove „Milka Dimanić“ na teritoriji opštine Vlasotince. To znači da će učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola i polaznici vrtića od 1. do 20. decembra preći na onlajn program.

Razlog je i dalje veliki broj zaraženih na teritoriji opštine koji se ne smanjuje, iako je vanredna situacija na snazi već 18 dana.

„Ako ne svedemo kontakte na one koji su zaista neophodni, brojke će i dalje da rastu. Apelujem na građane da poštuju mere i da svi zajedno doprinesemo smirivanju situacije – kaže komandant štaba i predsednik opštine Bratislav Petrović.

U poslednja 24 sata vlasotinački Dom zdravlja beleži 43 nova slučaja pozitivnih pacijenata – pokazuje zbir rezultata PCR i antigenskih tetsova. U 15-ak slučajeva, u poslednjih mesec dana, dogodilo se da test bude pozitivan i nakon dve nedelje od prvog nalaza, iako pacijenti u međuvremenu koriste terapiju i osećaju poboljšanje opšteg stanja, konstatuju lekari.