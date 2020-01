Učenici OŠ „Josif Kostić“ u svoju školu kreću 18. februara

Posle dve i po godine, učenici Osnovne škole „Josif Kostić“ nastavu će tokom drugog polugođa pohađati u svojoj školi, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom predstavljanja rezultata rada u 2019.godini, u Skupštini grada.

„U nedelju sam posetio školu i uverio se da fiskulturna sala izgleda fantastično, da su učionice prekrasne – rekao je Cvetanović.

On se još jednom izvinio učenicima, roditeljima, ali i sadašnjem direktoru škole i naglasio da će on preuzeti odgovornost za kašnjenje radova, pošto to niko nije hteo da učini.