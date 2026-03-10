Učenici OŠ „Vuk Karadžić“ u Leskovu pokazali humanost na delu

Članovi učeničkog parlamenta Osnovne škole „Vuk“ Karadžić u Leskovcu u saradnji sa nastavnicima i učenicima drugih razreda, organizovali su humanitarni bazar za pomoć Ognjenu Stojanoviću, učeniku šestog razreda Osnovne škole „Radoje Domanović“ iz Bratmilovca, koji boluje od spinalne mišićne atrofije. Prikupljen novac od prodaje namenjen za dalji tok lečanja, uručen je roditeljima ovog mališana.

Učenici su na humanitarnom bazaru prodavali novogodišnje ukrase i razne đakonije, kako bi prikupili novac za pomoć svom drugaru Ognjenu. Na štandovima u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Leskovcu i izdvojenom odeljenju u Bobištu, našli su se kolačići, zatim figurice Sneška Belića i drugi praznični ukrasi, koje su učenici pripremili sa željom da pokažu solidarnost i humanost.

Pored učenika, učešće su u humanitarnom bazaru su uzeli roditelji i nastavnici.

Ognjen Stojanović se ovom prilikom zahvalio drugarima, dodajući da podrška koju dobija svakodnevno od svojih vršnjaka, i te kako znači.

Vesna Milosavljević, nastavnica istorije u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Leskovcu, naglasila je značaj organizovanja humanitarnih akcija, koje imaju za cilj pružanje podrške mališanima kojima je neophodna.U narednom periodu, uslediće organizovanje humanitarnog bazara povodom uskršnjih

