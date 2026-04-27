Učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole osvojili su prvo mesto na Republičkom takmičenju u Beogradu

Učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole iz Leskovca osvojili su prvo mesto na Republičkom takmičenju održanom u Beogradu. Nadmetali su se učenici četvrtog stepena ugostiteljsko-turističkih škola Srbije.

U okviru discipline „Priprema menija za svečani ručak – banket“, učenici Andrej Đorđević i Angelina Mihajlović pokazali su visok nivo teorijskog znanja i praktičnih veština, uz kreativnost i profesionalan pristup zadatku. U disciplini „Pripremanje jela po izboru od ponuđenih namirnica“, učenica Natalija Zdravković ostvarila je najbolji plasman, demonstrirajući izuzetnu spretnost, inovativnost i sigurnost u radu.

Značajan doprinos ovom uspehu dali su i mentori učenika, profesori Slaviša Milošević i Ivica Zdravković, čiji je stručni rad, posvećenost i kontinuirana podrška bila od presudnog značaja u pripremi takmičara. Ovaj rezultat predstavlja potvrdu kvalitetnog obrazovnog rada Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu, kao i visokog nivoa kompetencija njenih učenika u oblasti ugostiteljstva.