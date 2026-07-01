Učesnici kolonije „Na krilima mašte“ krenuli put Vlasinskog jezera

Dvadeset petoro učenika osnovnih škola sa područja grada Leskovca, učesnika 32. Dečje likovne kolonije „Na krilima mašte Vlasina 2026“, krenulo je put Vlasinskog jezera. Na platou ispred Narodnog muzeja, u ime lokalne samouprave, srećan put i uspešan rad, poželela im je pomoćnica gradonačelnika Leskovca Jelena Stamenković.

Dom kulture „Tihomir Rakić Veljko“ iz Pečenjevca tradicionalno, već više od tri decenije, organizuje likovnu koloniju „Na krilima mašte“. I ove godine manifestacija će biti održana na Vlasinskom jezeru.

Direktor ove ustanove Miroslav Stanojević zahvalio je na podršci lokalnoj samoupravi i izrazio zadovoljstvo činjenicom da se manifestacija održava u godini kada Leskovac nosi titulu „Prestonica kulture 2026“.

Inače, ova manifestacija okuplja mlade likovne stvaraoce, na koje, kako je rečeno, ostavlja dubok trag i podsticaj za dalji umetnički rad.