Udruženja distrofičara iz sedam gradova na šahovskom turniru u Leskovcu

Udruženje distrofičara Jablaničkog okruga organizovalo je šesti Memorijalni šahovski turnir „Stana Radivojević“. Ovim povodom, okupili su se učesnici iz Beograda, Smedereva, Niša, Užica, Čačka, Paraćina i Leskovca.

Ova misaona sportska igra predstavlja razonodu za sve koji, pored svojih zdravstvenih problema, žele da slobodno vreme provedu na kvalitetan način. Predsednica ovog udruženja Dragana Petrović poželela je dobrodošlicu svim učesnicima turnira.

Predsednik Saveza distrofičara Srbije pohvalio je rad ovog udruženja i istakao da su oni jedni od najaktivnjih u Savezu.

Grad Leskovac je ove godine finansijski podržao četiri projekta Udruženja distrofičara, vrednosti 5,6 miliona dinara, rekao je Milan Đorđević, pomoćnik gradonačelnika, podsetivši na druga izdvajanja iz ove oblasti.

„U budžetu je za oblast socijalne zaštite obezbeđena suma od preko 528 miliona dinara. Za sufinansiranje projekata iz ove oblasti opredeljeno je 34,4 miliona dinara. Uprkos našim zajedničkim zalaganjima, svesni smo da nas očekuje još mnogo truda i rada, kako bi sve osobe sa invaliditetom bile potpuno uključene u naše društvo. Na tom putu, vaše udruženje vidimo kao saveznika i nadamo se da ćemo u budućnosti zajedno ostvariti zacrtane ciljeve.“

Inače, memorijalni šahovski turnir Stana Radivojević održava se u znak sećanju na višestruku prvakinju Saveza distrofičara Srbije u šahu.