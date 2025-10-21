Udruženje „Naš svet“: Umetnički papir  plod rada osoba iz spektra autizma

Audio transkripcija

Od praznih paklica cigareta, na kraju proseca rada na određenim mašinama, dobija se umetnički papir za slikanje. To nije jednostavan proces, zahteva dosta rada, upornost, pažnju i znanje, ali i umeće. Sve ovo stekli su i naučili članovi Udruženja „Naš svet“ u Leskovcu, njih šestoro, radeći svakodnevno. „Sasvim je logično da svi oni očekuju da se osete korisnim članovima društva i svojih porodica, da počnu redovno da zarađuju za svoj rad“, rekla je za portal Televizija Leskovac, defektolog Udruženja, Milena Ilić Jancić.

„Naš cilj je da ih kroz razne aktivnosti pripremimo za ovaj svet i njihovo svakodnevo funkcionisanje. Počev od toga da dođu u određeno vreme do Udruženja, zatim rade u skladu sa planiranim aktivnostima, prema predviđenom programu . Mi smo sa njima, jer oni ne mogu samostalno, potrebna im je podrška. Ali evo nakon nekog vremena, mogu da kažem da se vidi njihov ogroman napredak u funkcionisanju“, kaže defektolog Milena Ilić Joncić iz Udruženja „Naš svet“ u Leskovcu.

Kako je naglasila naša sagovornica, naprimer kod jednog od članova Udruženja „Naš svet“, Darka, vidi se očigledan napredak.

„Darko nije znao da drži makaze u rukama, a sada već došli smo do razvoja fine motorike, do preciznog sečenja. Ovo možda nekom zvuči „pa drži makaze“, međutim to je za svakodnevni život itekako bitno, jer on sada samostalno može da zakopča sebi dugme. S druge strane kroz podršku svi oni su osposobljeni za rad, da budu zapošljena lica i da oni imaju korist, ali i zajednica.“

„Prema našim saznanjima, jako je mali procenat radno nagažovanih osoba iz spektra autizma. Ranije je u gradu postojalo preduzeće namenjeno između ostalog i radu ovih osoba, tako su imali mogućnost da se ostvare ali i da zarađuju. Trenutno naše Udruženje je jedino utočište i jedina šansa za njih da rade“.

„Svako od njih, mislim na osobe iz spektra autizma, poseban je na svoj način i ima neko svoje intesovanje. Radeći sa njima, kada pronađemo to nešto što je u sferi njihovog interesovanja i sposobnosti, ono u čemu je dobar i kada smo izvukli to iz njega, stvorili smo jednu idividuu, koja je sposobna da radi i zarađuje. Fokusiramo se, ne na nedostatke, nego na njihove jače strane i samo to iskoristimo. Naprimer, Uroš zna proces rada , pravljenja papira od početka do kraja da sprovede“, kaže naša sagovornica.

Naši korisnici kažu, ali ovo nije posao, mi samo pravimo papire. Ja im onda kažem, dovedi oca ili brata, nekog ko će da odradi to što si ti radio od početka do kraja, videćeš kako je ovo posao i da li oni to mogu da urade tek tako.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, tako i svako od članova dolazi po svom nahođenju.

„Kada je u pitanju zarada od njihovog rada, ona postoji, jer mi smo od našeg paprira patentirali bojanke, proizvodimo blokčiće, slike, crtamo na našem papiru. Imamo ljude koji se javljaju i žele da kupe naš papir i mi ga prodajemo. Nedavno smo na „Roštiljijadi“ imali štand uz pomoć lokalne samuprave i prodavali smo naše proizvode. Sva zarada od prodatih proizvoda išla je njima, našim članovima. Takođe, prošle godine smo imali novogodišnji bazar i tada sve što su oni napravili, uz našu podršku naravno, bilo je dato takođe njima. Oni možda ne znaju koja je vrednost , ali su svi bili srećni. Ja sam to uradio i zaradio, to je rečenica koja je preovladavala u svim trenucima kada imamo organizovanu prodaju“.

Zarada jeste potvrda njihovog rada, jer su oni toga apsolutno svesni. Zbog toga je važno da ovaj rad na proizvodnji umetničkog paprira dobije i zvaničnu verifikaciju.

„Članovi Udruženja ne primaju jednom mesečno svoju platu i zbog toga je nama potrebno zvanično rešenje za rad u oblasti socijalnog preduzetništva. Radi se na registraciji šifre delatnosti u APR –u i mi smo u postupku i čekamo rešenje koje bi trebalo da dobijemo u najskorije vreme. Sa tom zvaničnom registracijom imaćemo i pristup nekim drugim fondovima, čak i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, jer i ova ustanova realizuje program zapošljavanja u takozvanim zaštićenim uslovima. Mi smo imali tu nezgodu da zbog požara u prvobitnim prostorijama budemo usporeni i radimo na tome da ponovo stvorimo uslove da pre svega oni imaju materijalnu korist od svog rada, ali moramo da poštujemo pravila i uslove, da li će im prihodi biti konstantni to će zavisiti od količine paprira koje budemo proizveli, od obezbeđivanja tržišta, rekla je Danijela Gašić, predsednica Udruženja „Naš svet“.

Do sada je saradnja ostvarivana sa cvećarama, kojima su potrebne male kovertice za poruke, čestitke. Takođe, pojedini slikari i umetnici su zainteresovani za papir . Ipak, očekivanja su da će tek krajem oktobra u nevembru da započne realizacija našeg „biznis plana“, ističu u Udruženju „Naš svet“.