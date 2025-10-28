Udruženje „Ringeraja“: U igri nema različitih, da li nas prihvatate?

Pre deset godina, nekolicina roditelja se na poziv stručnih saradnika Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ u Leskovcu okupila i povela razgovor o osnivanju udruženja koje bi imalo za cilj unapeđenje položaja dece koja ostvaruju pravo na dodatnu podršku.

Ideja da se pomogne ustanovi u komunikaciji sa roditeljima čija deca imaju smetnje u razvoju, uključujući autizam, urodila je plodom. Formirana je organizacija „Ringeraja“, koja je u međuvremenu postala mesto gde roditelji dece sa atipičnim stanjima mogu razmeniti iskustva, dobiti savete, smernice i odgovore na mnoga pitanja.

-Shvatili smo da treba da se udružimo, jer zajednički možemo pomoći deci sa poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Naš priča traje skoro deceniju, 14. novembra ove godine ćemo proslaviti deset godina postojanja- ističe Nebojša Stojanović, predsednik i jedan od osnivača Udruženja „Ringeraja“.

U osnovi odnosa sa roditeljima – poverenje

Udruženje je u proteklih deset godina realizovalo projekte podržane od strane Grada Leskovca, Unicefa, te postalo prepoznatljivo. Uspeli su da razviju odnos poverenja sa roditeljima, koje su podstakli da krenu u borbu za bolji položaj sopstvenog deteta.

-Mi smo uvek uključivali decu sa jedinstvenim ciljem, a to je podrška mališanima koji ostvaruju dodatnu podršku. Namera nam je da vidimo dete koje je uspešno, adaptirano u društvo, da pomognemo detetu da izraste u funkcionalnu osobu. Mi nismo mogli direktno sa njima, ali smo težili da roditelje uputimo na prava mesta , na obrazovne, zdravstvene, institucije koje se bave socijalnom zaštitom. Moram da priznam da je taj put bio veoma trnovit, da roditelji mnogo puta nisu imali strpljenja. Roditelji su ti koji mogu da doprinesu funkcionalnosti, zato je važno da su mame i tate uključene i prisutne.

Postoje deca koja imaju stanje autizma, ali su postala funkcionalna u smislu da mogu da idu do škole, da učestvuju u nastavi, gde su prevaziđene te barijere, prihvaćena su od strane vršnjake. Ja sada vidim decu koja su prošla kroz udruženje, srećna su, ali na žalost ima i onih čiji se roditelji nisu snašli- objašnjava naš sagovornik.

U igri nema različitih – važno je prihvatanje

Autizam je stanje kod kojeg je stvoriti funkcionalnu osobu nekada veoma izazovno i zahteva veliku odgovornost, rad, odricanja od strane roditelja.

-Pojedini roditelji su se i razišli, jer su međusobno okrivili jedan drugog da je neko kriv. Smatraju da su krive vakcine, da su potrebne dijete. Ne, nisu krive vakcine, niti dijete, jednostavno je stanje takvo kakvo jeste, treba slušati medicinu, struku. Ono što je bitno za roditelje je da prihvate prvo taj veliki izazov koji je ispred njih, da postoji problematika, a potom da slušaju stručnjake, zdravstvene i socijalne radnike i iz obrazovnih institucija i jednostavno pomognu deci da prevaziđu to. Stanje autizma je veoma teško.

Mi imamo pristup da prihvatimo svako dete kao našeg prijatelja, druga, koga treba da prihvatimo na način da može da ima ulogu u toj igri, jer je i sam naziv „Ringeraja“ dat zbog toga – da ukaže da je sve jedna velika igra i mi tako tokom ovih deset godina radimo. Upravo je naš smisao postojanja da u igri nema različitih, ima samo toga da li nas prihvatate ili ne- poručuje Stojanović.

Realizacija dva projekta u 2025. godini

U ovoj godini udruženje realizuje dva projekta uz finansijsku podršku Grada Leskovca. Jedan od njih je „Nebo je granica“, koji podrazumeva izradu mini video spotova. Cilj je da se roditeljima daju smernice i odgovori na pitanja, poput objašnjenja šta prvi pregled kod pedijatra podrazumeva, šta je interresorna komisija, sta nude institucije, koje vidove podrške. Ovi spotovi će biti objavljeni na kanalu „Ringeraja“. Naziv drugog projekta glasi „Tata, ti si moj najbolji prijatelj!“.

-Poslednjih godina se trudimo da podstaknemo i tate da se uključe u različite aktivnosti i provode vremena sa decom. Primera radi, da igraju fudbal sa njima, šetaju i rade druge aktivnosti sa njima u prirodi- kaže Stojanović.

Njegova poruka za kraj roditeljima dece sa autizmom i drugim smetnjama u razvoju je da prihvate dete, to stanje kakvo jeste i da se što pre povežu sa drugim roditeljima, jer su, kako dodaje, prave informacije veoma bitne.