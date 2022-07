Izmenjenom uredbom o dodeli vaučera za odmor u Srbiji, kojom je promenjen datum do koga se vaučeri mogu iskoristiti, promenjen je i rok do koga ugostitelji mogu podneti zahtev za refundaciju sredstava i utvrđeno da se to može uraditi do 10. decambra, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Iz Ministarstva navode da je zahteve za refundaciju neophodno podneti odmah nakon završene usluge, kako bi novac bio blagovremeno uplaćen.