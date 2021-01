Uhapšen muškarac zbog nedozvoljenog držanja oružja i pretnje ženi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M.J. rođenog 1975. godine iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se sumnja, on je više puta u prethodnom periodu pištoljem pretio ženi, zbog čega je protiv njega podneta krivična prijava za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, a zatim su policijski službenici izvršili pretres kuće koju koristi i u zvučniku pronašli i oduzeli jedan pištolj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.