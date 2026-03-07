Uhapšem F.M. (2005) iz Leskovca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, uhapsili su F.M. (2005), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopštila je Policijska uprava.

Policija je najpre kod osumnjičenog pronašla oko 5 grama kokaina i 72,8 grama marihuane, a pretresom iznajmljenog stana pronađeno je još 71,15 grama kokaina, 376,15 grama marihune, kao i vagicu za precizno merenje.

Osumnjičeni je prilikom postupanja policije biber sprejem isprskao dvojicu policijskih službenika u predelu lica.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu..