Uhapšen A.T. (1996) iz Leskovca, osumnjičen za krivično delo teška telesna povreda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su A. T. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopštila je Policijska uprava. On se sumnjiči da je, nakon kraće rasprave, jednom muškarcu zadao udarac, usled čega je on pao. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Policija

Kako saopštavaju iz Osnovnog javnog tužilaštva, A.T. je saslušan juče. Pred javnim tužiocem, u prisustvu branioca, izneo je svoju odbranu, a nakon saslušanja stavljen je predlog za određivanje pritvora. Javni tužilac će u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje radi utvrđivanja svih činjenica i donošenja odluke. Za krivično delo koje se osumnjičenom stavlja na teret zakonom je propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina.