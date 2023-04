Uhapšen devetnaestogodišnjak sa marihuanom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N. D. rođenog 2004. godine iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac.

Nakon što su zaustavili taksi vozilo, policijski službenici su pregledom osumnjičenog N.D. koji se nalazio u svojstvu putnika, pronašli kesu sa 245 grama marihuane. Osumnjičenom je po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu gde je saslušan.

Osumnjičeni je u prisustvu branioca priznao izvršenje krivičnog dela, da je držao supstance proglašene za opojne droge – 245,20 grama marihuane. Nakon saslušanja prema istom je ukinuto zadržavanje, jer nije bilo osnova za određivanje pritvora. Tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage, tokom koje će se obaviti veštačenje od strane veštaka neuropsihijatra, zaključuje se u saopštenju za javnost Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu.