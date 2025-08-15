Uhapšen makedonski državljanin zbog teške saobraćajne nezgode kod Lipovice

Policija u Leskovcu uhapsila je četrdesettrogodišnjeg makednonskog državljanina zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nezgodu, u kojoj su dve osobe zadobile telesne povrede.





Kako se ističe u saopštenju Policijske uprave, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su makedonskog državljanina B. V. (1982), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je na auto-putu, kod sela Lipovica, upravljajući automobilom udario u vozilo koje je vozio četrdesetšestogodišnji muškarac.



U ovoj saobraćajnoj nezgodi, četrdesetdevetogodišnja putnica u vozilu koje je udareno zadobila je teške telesne povrede, dok je četrdesetjednogodišnja žena, suvozač lakše povređena.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.