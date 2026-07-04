Uhapšen O.S., osumnjičen za ratne zločine, u akciji UKP, PU Leskovac i UGP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina u saradnji sa policijskim službenicima PU Leskovac i UGP na administrativnom prelazu Mutivode uhapsili su O. S. (1953) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin, saopštio je MUP.

Postoje osnovi sumnje da je 14.06.1999. godine u mestu Sofalija, Priština (AP KIM) u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika „OVK“, hladnim i vatrenim oružjem, na svirep i podmukao način, lišio života civile srpske nacionalnosti, bračni par Stanisavljević Vladimira i Persu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine i kojem je pred Višim sudom u Beogradu – Odeljenjem za ratne zločine, određen pritvor do 30 dana.