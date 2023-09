Uhapšen osumnjičeni za nanošenje povreda nožem u Lebanu

Pripadnici MUP-a u Lebanu uhapsili su L. S. (21) iz tog grada zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo lake telesne povrede.

On se sumnjiči da je ispred jednog kafića u Lebanu, nakon kraće verbalne rasprave, tri puta nožem ubo dvadesetosmogodišnjeg mladića u leđa, stomak i butinu, saopštila je danas Policijska uprava Leskovac. Mladić je zadobio lakše povrede i zbrinut je u Opštoj bolnici u Leskovcu. Osumnjičenom je, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.